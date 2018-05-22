В Петербурге вандалы «тренируются на кошках»

В ночь на 22 мая на улице Якубовича произошло нападение на памятник котенку Фунтику, установленный возле кафе-музея «Республика кошек». Его измазали синей краской, а на стене над ним вандалы оставили автограф.

Сейчас сотрудники музея своими силами отмывают монумент, предварительно проконсультировавшись со скульптором Семеном Платоновым насчет состава раствора — дабы не повредить саму работу, выполненную из бронзы. Параллельно идет изучение записей с камер наблюдения, установленных на Центральном выставочном зале «Манеж» – через улицу от места преступления.

«Произошло это накануне Дня защиты детей (а Фунтик, как известно, – памятник именно для маленьких петербуржцев и исполняет детские мечты), а также за две недели до дня рождения скульптуры — 8 июня», – подчеркнули в «Республике кошек».

Напомним, полтора года назад — осенью 2016 года — котенка Фунтика пытались украсть, выломав его с постамента, но прохожие успели помешать злоумышленникам. Путь домой у котенка занял тогда несколько месяцев — скульптуру заново установили лишь год назад.

Отметим, что это уже второе нападение на бронзовых кошачьих в Петербурге за последние две недели: 9 мая была сбита с фасада на улице Марата кошка Тишина Матроскина. До земли скульптура не долетела, зацепившись хвостом за провода.

Теперь, узнав о нападении на Фунтика, главный «митек» Петербурга Дмитрий Шагин рассказал «Фонтанке», что не хочет возвращать Тишку на улицу, опасаясь за нее.

«Продолжают тренироваться на кошках, – заметил художник. – А администрация города не реагирует, им наплевать. Я просто в таких условиях не буду Тишку на место ставить — сколько можно? Не хочу, раз такие люди завелись у нас в городе. Опять залезут, изгадят, оторвут. Серийность некая прослеживается».

«Кошку-то отмыть можно, а город кто от этой грязи отмоет?» – философски заметил Шагин.