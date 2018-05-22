Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018 в Россию

Власти Великобритании заверили своих граждан в безопасности поездок в Россию на чемпионат мира по футболу. Соответствующий официальный документ был опубликован на сайте правительства.

«Подавляющее большинство поездок в Россию проходит без неприятных ситуаций. С 2016 года пять британских футбольных команд сыграли еврокубковые матчи в России, и не было зарегистрировано никаких серьезных проблем», — говорится в документе британского МИДа.

Напомним, в феврале 2017 года, перед Кубком Конфедераций, который также проходил в России, телеканал BBC показал фильм «Армия хулиганов России». В ленте рассказывалось о российских футбольных фанатах, которые постоянно тренируются в спортивных залах и устраивают массовые побоища в лесах и на городских улицах. Некоторые из них на условиях анонимности пообещали англичанам «фестиваль насилия» на чемпионате мира в России.

Кроме того, в декабре 2017-го руководитель Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз предупредил об угрозе нападения медведей на ЧМ-2018.

Видимо, распаленные такими предупреждениями, угрожать начали уже английские радикально настроенные фанаты. Они пообещали устроить российским болельщикам «третью мировую» во время ЧМ-2018. Британцы собираются защищать своих соотечественников, так как без фанатов те будут «как куры на бойне».