В Донбассе взорвался рейсовый автобус, погиб человек
В Донбассе, в районе Дебальцево, произошел взрыв автобуса. Как сообщает 22 мая Донецкое агентство новостей, один человек погиб, двое пострадали.
Об этом изданию рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», – уточнил Якубов.