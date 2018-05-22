За отравление в детсаду в Шушарах ответит глава района

Прокуратура завершила проверку в детском саду в Шушарах, где отравились воспитанники, представлением на имя главы Пушкинского района Петербурга. Дальше надзор будет проверять предприятие, которое привезло детям яйца с сальмонеллой.

Об этом 22 мая сообщает прокуратура города. Проверка детского сада №46 Пушкинского района показала, что там было недостаточно чисто, начиная с общих помещений и заканчивая кухней. Кроме того, сотрудники дошкольного учреждения не обработали по правилам куриные яйца, в которых и нашли сальмонеллу после массового отравления детей в середине апреля. Зараженные яйца в садик поставило предприятие, которое находится в центре Петербурга. Проверку продолжит прокуратура Центрального района. Глава Пушкинского района Владимир Омельницкий получил представление от надзора, решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.

Напомним, в саду №46 на Ростовской улице, 24, отравились 17 детей и четверо взрослых. Диагноз "сальмонеллез" поставили 16 воспитанникам, четверо из которых лечились, лежа в больнице.