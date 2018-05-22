КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге

Полицейские так и не возбудили уголовное дело о небрежении при охране регионального памятника – особняка Г. И. Веге на Октябрьской набережной, 38. Дело в отношении ОАО НПФ «Пигмент» просил возбудить комитет по охране памятников.

Как сообщили в комитете 22 мая, чиновники обратились в прокуратуру города с жалобой на отказ в возбуждении дела. В УМВД по Невскому району посчитали, что доказательств причинения ущерба зданию нет. «КГИОП считает данное постановление незаконным и немотивированным, т.к. в нем отсутствуют сведения о том, что при проверке обстоятельств, изложенных в заявлении комитета, назначалась экспертиза, истребовалась соответствующая документация, производился осмотр памятника», – говорится в сообщении.

«Пигмент» являлся собственником памятника с 26 декабря 2011 года по 8 декабря 2017 года. Предприятие обязалось до ноября 2014-го выполнить консервацию, провести обследование здания и до августа 2015 года представить на согласование в КГИОП проект реставрации, а до августа 2017-го — завершить работы. Однко ничего не было сделано, несмотря на трижды выигранные комитетом арбитражные иски против собственника.

В январе 2018 года вместе с почти 26 гектарами земель «Пигмента» особняк был выкуплен у предприятия компанией Setl Сity, которая намерена рекультивировать бывшую промзону и построить там жилой район. Компания уже заявляла, что обязуется отреставрировать памятник. КГИОП разрабатывает новое охранное обязательство, которым будут установлены сроки проведения реставрации.

Сейчас дом находится в очень плохом состоянии, говорят в комитете, и требует первоочередных противоаварийных работ.