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22.05.2018 16:53

21 медаль завоевали петербургские тяжелоатлеты на Специальной Олимпиаде

Тяжелоатлеты из Санкт-Петербурга стали обладателями 21 медали на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады (спорт ЛИН). Также петербургские спортсмены смогли пройти отбор и войти в состав сборной России для участия в летних Всемирных специальных Олимпийских играх-2019.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», состязания среди лиц с интеллектуальными нарушениями прошли в Пензе по двум дисциплинам: скоростной бег на роликовых коньках и пауэрлифтинг (жим штанги).

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 17 регионов России. Атлеты боролись не только за медали, но и за путевки на летние Всемирные специальные Олимпийские игры-2019 в Абу-Даби. В следующем году столица ОАЭ планирует принять 7000 спортсменов.

Санкт-Петербург на Спартакиаде представили восемь тяжелоатлетов. В упорной борьбе в разных категориях пауэрлифтинга спортсмены завоевали 21 награду: 10 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали.

Отбор на Всемирные специальные Олимпийские игры прошли четыре петербургских спортсмена: Марина Цыцак, Екатерина Малинкина, Лилия Петрова и Максим Игнатьев. Ребята показали отличные результаты в троеборье.

Сейчас спортсмены начали подготовку с следующим стартам – Специальным Олимпийским играм, которые пройдут в июне в Австрии.


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