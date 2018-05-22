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22.05.2018 16:45

На улице Рубинштейна снесли два летних кафе

На улице Рубинштейна снесли два летних кафе. Как сообщает 22 мая корреспондент «Фонтанки», с привычных мест пропали веранды ресторанов «Юнга» и Tres Amigos.
На улице Рубинштейна снесли два летних кафе
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

По словам сотрудников заведений, они демонтируют строения по собственной инициативе. «Идет ребрендинг», – заявили в «Юнге». Однако в комитете по контролю за имуществом (ККИ) «Фонтанке» рассказали, что снос построек происходит по распоряжению Смольного. Их владельцы не смогли подтвердить, что имеют право занимать эту территорию.

На улице Рубинштейна снесли два летних кафе

Ранее на улице Рубинштейна также снесли летнее кафе Macaroni. Но главная ресторанная улица — не единственное место, где Смольный обнаружил нелегальную торговлю. Только 19 мая ККИ демонтировал 10 веранд, 6 павильонов, 17 лотков и тележек в Центральном, Адмиралтейском, Приморском, Фрунзенском и Московском районах. 

На улице Рубинштейна снесли два летних кафе


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