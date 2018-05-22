На улице Рубинштейна снесли два летних кафе. Как сообщает 22 мая корреспондент «Фонтанки», с привычных мест пропали веранды ресторанов «Юнга» и Tres Amigos.

По словам сотрудников заведений, они демонтируют строения по собственной инициативе. «Идет ребрендинг», – заявили в «Юнге». Однако в комитете по контролю за имуществом (ККИ) «Фонтанке» рассказали, что снос построек происходит по распоряжению Смольного. Их владельцы не смогли подтвердить, что имеют право занимать эту территорию.

Ранее на улице Рубинштейна также снесли летнее кафе Macaroni. Но главная ресторанная улица — не единственное место, где Смольный обнаружил нелегальную торговлю. Только 19 мая ККИ демонтировал 10 веранд, 6 павильонов, 17 лотков и тележек в Центральном, Адмиралтейском, Приморском, Фрунзенском и Московском районах.