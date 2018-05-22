Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге

Уже около месяца в петербургском Госстройнадзоре продолжается ревизия всей проектной документации на строительство, сообщили в ведомстве 22 мая.

«Строящееся здание должно соответствовать прошедшей экспертизу проектной документации, – поясняет начальник службы Евгений Ким. – Мы проводим эту работу во избежание дальнейших недоумений и нарушений. Призываем наших заявителей своевременно вносить все изменения».

Что касается изменений, то именно они — поправки в проектную документацию с отступлением от первоначальных данных — могут послужить причиной задержки ввода объектов, предупреждают в надзорной службе. В проектах строящихся домов на проспекте Космонавтов, участок 1 (восточнее пересечения со Свирской улицей), на Дальневосточном проспекте, участок 1 (напротив дома 7, литера А, по Дальневосточному проспекту), на Петергофском шоссе, участок 101 (севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого) во время проверки уже были найдены отступления от первоначального заключения экспертизы по проекту. У застройщиков этих объектов могут возникнуть проблемы с вводом домов в эксплуатацию. Госстройнадзор предупреждает, что о любом изменении проекта нужно своевременно извещать надзор. А при изменении параметров строящегося объекта — получать новое разрешение на строительство.