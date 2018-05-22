Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

Семья путешественников из Аргентины, объездивших на мотоцикле 115 стран мира, снова в Петербурге. Из-за чемпионата мира по футболу байкеры собираются задержаться в России.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», необычную картину сейчас можно наблюдать у Аничкова моста. Там глава семейства, Джулиан, разложил внушительных размеров карту мира с описанием уже пройденного маршрута. Путешествие началось 25 февраля 2002 года и уже составило около 400 тысяч километров.

В Петербурге семья уже была пару лет назад. Сейчас аргентинцы собираются задержаться в России, чтобы успеть поболеть за сборную на чемпионате мира по футболу.

Несмотря на долгое путешествие, за 16 лет семья разрослась. Изначально на мотоцикле La Porota по миру ездили Джулиан, его жена Лорена и их собака Трико (пёс умер). Сейчас вместе с родителями путешествует их сын Фабрицио, ребёнку около четырех лет.

«Мы хотим увидеть разные культуры и образы жизни. Хотя ситуации, в которые мы попадали, не всегда приятны: были и войны, и холода, и коррупция, и плохие дороги. Но нами движет дух приключений», – говорят мотопушественники.