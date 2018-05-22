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22.05.2018 16:14

Россия и Япония пригрозили США ответить на новые тарифы миллиардными пошлинами

Всемирная торговая организация 22 мая обнародовала документ, направленный ей российской делегацией еще 18 мая, из которого следует, что Москва намерена ввести пошлины в размере до 538 миллионов долларов на американские товары. Эта сумма будет эквивалентной возросшим затратам на экспорт стали и алюминия из России в связи с новыми тарифами США. При этом не сказано, о каких американских товарах идет речь.

По подсчетам, приведенным в документе, тарифы на импорт российской стали в США возрастают на 25%, алюминия — на 10%.

С аналогичным предложением, по информации Reuters, выступила Япония — там ущерб от действий США оценили в 440 миллионов долларов. Уточняется, что на прошлой неделе подобные документы направили в ВТО Евросоюз и Китай. О том, что Россия потребует от США компенсаций за новые пошлины, стало известно еще в апреле, но сейчас были названы конкретные суммы.

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия 9 марта, объяснив это интересами национальной безопасности.


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