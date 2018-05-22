Бастрыкин обошёл Чайку в доходах

Следователи опубликовали декларации о доходах за 2017 год. Самым богатым оказался не председатель, но генпрокурора РФ Юрия Чайку возглавляющий Следственный комитет Александр Бастрыкин обойти сумел.

Как следует из документа, 22 мая выложенного на сайте СКР, годовая зарплата Александра Бастрыкина превысила 16,5 миллиона рублей. Официальный доход председателя Следственного комитета за год вырос более чем вдвое, но 5,4 миллиона составил перерасчёт за предыдущие годы. Бастрыкин все так же владеет двумя дачами; семью, как и раньше, содержит в квартире площадью 224 квадратных метра. В целом семья Бастрыкиных заработала за год больше 21,5 миллиона, тогда как генеральный прокурор России Юрий Чайка на двоих с супругой задекларировал порядка 20 миллионов, восемь из которых в семейный бюджет добавила жена.

При этом глава управления СКР по Москве заработал на четверть больше Бастрыкина – Александр Друманов отчитался о доходе в 20,9 миллиона рублей. В отличие от чуждого личным автомобилям начальника, он может похвастаться Mercedes-Benz, снегоходом и снегоболотоходом. Но самую большую годовую зарплату получил заместитель руководителя ГСУ по Московской области Александр Горбатюк. Он указал почти 23 миллиона рублей. При этом главный петербургский следователь Александра Клаус за год заработал около 2,7 миллиона рублей.