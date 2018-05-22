Петербуржец на электросамокате в потоке попал под грузовик

Авария с серьезными последствиями произошла в Выборгском районе Петербурга 22 мая. Пострадал пользователь двухколёсного средства передвижения.

Как сообщает УГИБДД по городу на Неве и Ленинградской области, около 13:50 на пересечении Выборгского шоссе и Парковой улицы 25-летний водитель самосвала MAN по непонятной причине допустил столкновение с попутным электросамокатом.

Владелец самоката, 37-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, что 20 мая мужчина на аналогичном транспорте пострадал в Петроградском районе. На Каменноостровском проспекте его сбил BMW.