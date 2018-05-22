В комитет по молодежной политике пришла ФСБ

В комитете по молодежной политике Смольного 22 мая работают сотрудники Федеральной службы безопасности. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ведомства.

«К нам пришёл запрос от ФСБ на предоставление документов. Мы обеспечили эту возможность. На данный момент сотрудники ФСБ делают копии», – сообщили в пресс-службе комитета.

По данным «Фонтанки», чекистов в числе прочего заинтересовал контракт стоимостью 13,5 миллиона рублей на изучение мнения почти 13 тысяч молодых петербуржцев. Компания-подрядчик комитета заказала аналогичное исследование у Высшей школы экономики, но в разы дешевле – за 750 тысяч рублей. Также интерес ФСБ, по данным источников «Фонтанки», связан с госконтрактами, который заключил во время работы в комитете один из заместителей председателей, впоследствии уволенный с государственной службы.

Напомним, что в феврале 2017 года губернатор Георгий Полтавченко после заседания правительства неожиданно обратился к чиновникам: «Мы все работаем для одного – чтобы служить городу Санкт-Петербургу. Не решать свои личные вопросы и корпоративные, а служить Петербургу. Того, кто этого не понимает, мы будем просить покинуть наши ряды. Заместитель одного из комитетов правительства, к сожалению, этого не понимал, мы его сегодня попросили покинуть нас. Так будет с каждым, кто не понимает, для чего он здесь». Позже «Фонтанке» подтвердили, что речь шла о Константине Загородникове, который ушел, впрочем, по собственному желанию.