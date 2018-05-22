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22.05.2018 15:53

Топ-менеджер Сбербанка: Очереди — это «великая ценность»

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев заявил, что очереди в финансовом учреждении – «великая ценность».

Как пишут 22 мая «Ведомости», Полетаев пояснил, что именно очереди позволяют банку напрямую работать с клиентом. «Главная ценность Сбербанка заключается в том, что у банка до сих пор есть "последняя миля" (связь с клиентом), т. е. клиент приходит к нам. Люди жалуются на очереди в Сбербанке, но это великая ценность. Даже небольшая очередь – это великая ценность, это возможность работы с клиентом», – заявил заместитель Германа Грефа. 

По словам Полетаева, бизнес-модель Сбербанка предполагает сочетание офлайн-обслуживания с онлайном. И пояснил, что в онлайне «доля конвертации контакта с клиентом в продажи продуктов заметно падает», то есть сложнее продать дополнительный продукт, который изначально клиент покупать не планировал. Лучший показатель продаж страховок по кредитам онлайн составляет 50%, в то время как в отделениях банка он достигает 60–65%, рассказал Полетаев.

«Уход от офлайна в онлайн вначале был погоней за хайпом, потом мы поняли, что уход из офлайна в онлайн сильно понижает нам издержки и приносит совершенно другой клиентский опыт», – подытожил топ-менеджер Сбербанка.


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21.05.2018 12:27
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ГК «Эталон»
18.05.2018 10:58
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Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
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