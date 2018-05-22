Финны предпочитают одеваться в гипермаркетах

Граждане Суоми не гнушаются покупать одежду и обувь в гипермаркетах Prisma и K-Citymarket. Такие данные приводятся в исследовании финского Союза торговли.

Опрос покупателей показал неожиданные результаты: почти 21% покупок одежды и обуви в Суоми приходится на крупные супермаркеты и гипермаркеты. Специализированный магазин расположился только на третьем месте — это шведский H&M (Hennes & Mauritz), имеющей в Суоми 50 точек. Следом опять идет гипермаркет Tokmanni.

В списке любимых финнами мест оказались несколько магазинов спортивной одежды, например Intersport и Stadium.

Известный финский универсам Stockmann, где можно приобрести премиальные бренды, не пользуется популярностью у жителей Суоми. Они поставили его на 10-е место.

Кроме того, в последние годы покупатели из Суоми открыли для себя иностранные интернет-магазины, рост покупок в которых составил 14%. Финны также редко прибегают к услугам перекупщиков или ищут подержанные вещи с рук — доля таких покупок едва дотягивает до 2%.

Несмотря на то, что финны стараются не тратиться на дорогостоящую одежду, за год их траты на эту статью расходов составили 4,6 миллиарда евро.