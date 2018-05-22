В Москве появилась улица с официальным ограничением в 20 км/час
Одна из улиц в центре столицы полностью пешеходной не стала, однако скорость на ней ограничили до 20 километров в час. Сделано это ради безопасности людей, сообщает 22 мая московский Центр организации дорожного движения.
Речь идёт о Малой Бронной улице. Не так давно она была благоустроена – тротуар стал шире, появились велодорожки. Проезд автомобилей с большей скоростью небезопасен для пешеходов и мешает местным жителям, именно из-за этого скорость ограничили дополнительно.
Одно «но»: как именно будут следить за соблюдением ПДД, не указано.
М.Бронная популярна у жителей и гостей столицы.После благоустройства тут появились широкие тротуары и велодорожка, а нарушители остались.Превышающие скорость авто шумят и создают опасность для пешеходов.По просьбе местных жителей ограничили скорость до 20 км/ч. Приятных прогулок! pic.twitter.com/PiWFnjS71e— ЦОДД (@gucodd) 22 мая 2018 г.