В Москве появилась улица с официальным ограничением в 20 км/час

Одна из улиц в центре столицы полностью пешеходной не стала, однако скорость на ней ограничили до 20 километров в час. Сделано это ради безопасности людей, сообщает 22 мая московский Центр организации дорожного движения.

Речь идёт о Малой Бронной улице. Не так давно она была благоустроена – тротуар стал шире, появились велодорожки. Проезд автомобилей с большей скоростью небезопасен для пешеходов и мешает местным жителям, именно из-за этого скорость ограничили дополнительно.

Одно «но»: как именно будут следить за соблюдением ПДД, не указано.