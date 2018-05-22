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22.05.2018 15:42

В Москве появилась улица с официальным ограничением в 20 км/час

Одна из улиц в центре столицы полностью пешеходной не стала, однако скорость на ней ограничили до 20 километров в час. Сделано это ради безопасности людей, сообщает 22 мая московский Центр организации дорожного движения.

Речь идёт о Малой Бронной улице. Не так давно она была благоустроена – тротуар стал шире, появились велодорожки. Проезд автомобилей с большей скоростью небезопасен для пешеходов и мешает местным жителям, именно из-за этого скорость ограничили дополнительно.

Одно «но»: как именно будут следить за соблюдением ПДД, не указано.



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