В ЖК «Полис на Неве» возводят 16 этаж

СК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве». В настоящее время работы по возведению монолитного каркаса корпуса №2 находятся на уровне 16 этажа.

Работы по кирпичной кладке наружных стен ведутся на уровне 10 этажа.

На строительной площадке корпуса №1 возводят 6 этаж. Также на объекте началось возведение пристраиваемого паркинга. В настоящее время работы осуществляются на уровне перекрытия 1 этажа. Все работы ведутся согласно утвержденному графику.

ЖК «Полис на Неве» возводится на Октябрьской набережной, 44. Проект редевелопмента включает два корпуса переменной этажности (21-23 этажа), выполненных в неоклассическом стиле. Один из корпусов обращен к Неве, за счет чего из его окон открываются красивые виды на акваторию реки и исторический центр Петербурга. В ЖК представлены студии, 1, 2-комнатные квартиры, а также квартиры формата «евро».

Срок окончания строительства запланирован IV квартал 2019 года. Следить за изменениями строительного цикла вы можете в разделе «Ход строительства»

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/