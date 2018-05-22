Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря

«Концлагерь», «тюрьма», «живем три дня без воды в туалете» - так описывают российские полицейские свои впечатления от проживания в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу, в которые их командировали. И взывают о помощи к Путину и Колокольцеву.

Полицейские группы в соцсетях кипят гневными отзывами. Их участники наперебой рассказывают, в какие условия их заселили в городах чемпионата. Список негатива похож: нет душа, полчища тараканов и клопов, запрещено покидать территории резерваций, суточные не выплачивают, в увольнения не отпускают, семейных поселили на казарменное положение на 2 месяца. Шаг в сторону — и вон из органов без выходного пособия. Возможно, это все не настоящие сотрудники, а чья-то масштабная провокация. Но «Фонтанка», изучив записи, больше склоняется к признанию их реальными.

Тысячи полицейских со всей России в мае отправились в командировки в 11 городов – организаторов чемпионата мира по футболу – 2018. Из профильной группы «ФИФА 2018 командировка», которую, судя по контенту, создали сотрудники, можно узнать, что в Санкт-Петербург, например, приехали полицейские из Архангельска, Пскова, Вологды, Мурманска, Петрозаводска. В Москву – из Чебоксар, Ростова-на-Дону и Кемерово. В Калининград отправились сотрудники из Барнаула. В Нижний Новгород – правоохранители из Костромы, Смоленска, Иваново и Коми, в Казань – из Красноярска и Чувашии. Саранских болельщиков будут защищать сотрудники из Тамбова, Ульяновска, Омска, Пензы, Тюмени и Калуги. К екатеринбургским полицейским на подмогу приехали коллеги из Кургана, а к самарским — из Перми и Уфы.

Условия проживания у всех оказались разными. В редких случаях, чаще всего в Сочи, они близки к отельным. У других средневековье. Хуже всего, судя по записям, на юге.

«Хочу рассказать как наше руководство заботиться о своём личном составе обеспечивающим охрану общественного порядка в период проведения ЧМ 2018 в городе герое Волгоград! Живём в заброшенном детском лагере где 3 дня не было воды в туалете, где до сих пор стоят пирамиды! В корпусе на 40 человек 8 розеток в коридоре! Откуда не выпускают не смотря на то что мы местные жители! А вот так нам подают обед в период несения службы! Прошу Вас придать огласку и опубликовать анонимно!» – говорится в записи, опубликованной в группе «Омбудсмен полиции» (орфография и пунктуация здесь и далее авторские. – Прим. ред.).

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Сопровождается это видеозаписью с раздачей пайка прямо из кузова грузовика. Полицейские принимали еду прямо на улице у мусорных баков, без посуды.

Пост был опубликован 20 мая и получил отзывы от полицейских вроде «Концлагерь», «Тюрьма», «Еду дают как свиньям», «Надо писать Путину и Колокольцеву». И не остался без внимания руководства МВД. На следующий день в той же группе написали, что двоих сотрудников, снявших и выложивших ролик, якобы «приказал уволить генерал», а коменданта сводного отряда сменили. Видеозапись и фотосьемка командировочных сейчас запрещены.

18 мая в той же группе написали предполагаемые полицейские, попавшие в Ростов-на-Дону.

«Сводный отряд полиции к ЧМ-2018 расселили по общежитиям и за его пределы не выпускают, максимум по рапорту выйти за территорию в магазин и обратно, выходных нет, максимум отсыпной после ночи, смена выходит с сдачей и получением оружия выходит 17 часов, при всем этом жуткие условия, тараканы бегают табуном, приезжал генерал Огарков, сказал жить можно, терпите, чем регламентируется запрет на увольнительную не понятно», – говорится в сообщении.

По словам полицейских, выход в город в городах – организаторах ЧМ-2018 строго регламентирован. Где-то вообще не выпускают, где-то по 1 – 2 человека за раз или на ограниченное время. Условия даже в одном городе могут различаться.

«В Питере поселили мужа в общагу моряков, условия норм, кубрик, 2 комнаты по 4 человека, туалет ванная на кубрик, выпускают в город макс. На три часа за одну прогулку», – написала жена одного из полицейских.

«Довели, что в СПБ будем жить в студенческом городке, в комнатах по 4 человека. Будет утром завтрак, обед с собой берём. Работаем 3 через 1. В выходной выход так же запрещён, и могут ещё в усиление поставить в этот день. Казарменное положение, выход запрещён. Переработки не будут выплачивать, сказали можно будет взять «выходными», – написал Иван Мусанин.

Под раздачу, если верить «полицейским-блогерам», попали и семейные сотрудники.

«В ОМВД Клинского района Московской области из подразделения ОВМ откомандировывают в Москву на два месяца в сводный отряд на охрану общественного порядка при проведении ЧМ-2018 сотрудницу у которой двое малолетних детей 2 года и 7 лет. Её муж тоже сотрудник но в другом ОМВД. Детей оставить на два месяца не кому. Только если муж возьмёт отпуск по уходу за ребенком», – говорится в сообщении.

Ярославские «полицейские, которых командируют в другие регионы», пишут, что им перестали согласовывать рапорты на отпуск, и не будут их подписывать до конца чемпионата.

На фоне этого полицейские сравнивают условия работы с аналогичными поездками на G20 в Петербурге и Олимпиаду в Сочи. И пока происходящее ближе к последней.

«Если сравнивать с G20 в Санкт-Петербурге пару лет назад – отправили за 2 недели до начала. Жили в общежитии учебного заведения, кормили в столовой достаточно вкусно трехразовое питание. Несение службы 12 через 12 часов. Сначала патрулировали улицы 14 дней. Далее неделя охраны форума даже ночью привозили паек хороший», – написал пользователь Сергей Плакидин

«Я ездил в на Олимпиаду и скажу так, условия были отвратительные. Премия за 4 месяца с учётом переработки была минимальной к примеру я получил 30, а при общении с коллегами которые ездили они сказали что все получили по разному, кто то 7 кто то 15, кто то 30, хотя всем обещали одинаково и чуть ли не по 100», – написал пользователь Евгений Галустян.

Но и в обсуждениях жалоб у самих полицейских мнения разошлись. Некоторым обратившимся за помощью прямо посоветовали: «Не нравится – увольняйтесь».

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"