Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке
Фото последствий урагана жители Астаны выложили в соцсетях. Гидрометцентр Казахстана прогнозировал грозу с порывами ветра до 15 м/с, однако непогода сопровождалась градом и ветром до 21 м/с. Как сообщают местные СМИ, к медикам с различными травмами обратились 13 человек.
Ветер оборвал фасадную плитку со Дворца мира и согласия, повреждено множество автомобилей, с некоторых зданий, в том числе школы, сорвало кровлю. На строительной площадке упал башенный кран, он приземлился на пустырь и никого не задел.
При посадке в астанинском аэропорту рейс из Шымкента сел за пределы ВПП, проехав по газону около полукилометра. Пострадавших на борту нет, некоторые СМИ сообщают, что у Airbus-320 поврежден двигатель.