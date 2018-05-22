Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

Ураганный ветер, град и дождь обрушились на столицу Казахстана днем 22 мая. Непогода повалила строительный кран, при посадке самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы.

Фото последствий урагана жители Астаны выложили в соцсетях. Гидрометцентр Казахстана прогнозировал грозу с порывами ветра до 15 м/с, однако непогода сопровождалась градом и ветром до 21 м/с. Как сообщают местные СМИ, к медикам с различными травмами обратились 13 человек.

Ветер оборвал фасадную плитку со Дворца мира и согласия, повреждено множество автомобилей, с некоторых зданий, в том числе школы, сорвало кровлю. На строительной площадке упал башенный кран, он приземлился на пустырь и никого не задел.

При посадке в астанинском аэропорту рейс из Шымкента сел за пределы ВПП, проехав по газону около полукилометра. Пострадавших на борту нет, некоторые СМИ сообщают, что у Airbus-320 поврежден двигатель.

Ураган в Астане #астана#ураган#astana#uragan#kudasmotritakimat Публикация от Kaz_Video (@kaz_video_insta) 22 Май 2018 в 4:14 PDT

Публикация от Dinara Shakeyeva (@dinara_the_explorer) 22 Май 2018 в 2:06 PDT

Публикация от Аксана (@aksana1160) 22 Май 2018 в 2:56 PDT