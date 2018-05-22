Петербуржцу выстрелили в спину за отказ от вредных привычек

Почти месяц потребовался сотрудникам правоохранительных органов, чтобы выйти на причастных к убийству жителя Фрунзенского района Петербурга. Как оказалось, в спину ему стреляли за отказ от дурных привычек.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 22 мая Следственный комитет и «убойный» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержал 24-летнего уроженца Пскова и местного жителя 34 лет. Обоим вменяют убийство, совершенное 27 апреля на Пражской улице. По версии следствия, расправу над 29-летним петербуржцем Николаем Савельевым учинил житель Пскова, заказчиком считают его старшего товарища.

Задержанию предшествовала серия обысков, которой вместе с СК занимался «убойный» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Синтетические наркотики оперативники нашли в каждой осмотренной квартире. «Фонтанка» узнала, что в жизни Савельева они играли не последнюю роль, и вспомнила присказку: «У нас вход – рубль, выход – два». Подробности читайте в материале «Наркобизнес измен не прощает».