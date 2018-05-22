Наркобизнес измен не прощает

Петербуржца казнили за выход из компании наркодилеров и вредную этому бизнесу пропаганду. Так считает следствие. Предполагаемого исполнителя выписали из Пскова.

Следственный комитет Фрунзенского района в ночь на 22 мая задержал подозреваемых в убийстве по найму Николая Савельева, которое произошло на Пражской улице месяц назад. 34-летнему Антону Иконникову инкриминируют заказ, а 24-летнему Виктору Фадееву – его исполнение. На обысках оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга нашли синтетические наркотики. В основе этой истории лежит наркобизнес. Только, по мнению следствия, жертва обрекла себя, когда вышла из коллектива, да еще начала агитацию против «большого» босса маленького роста.

Николай Савельев был уверен в себе. К 29 годам побывал в разных ситуациях, и его хорошо знали на улицах Фрунзенского района. Бои без правил ему не чужды, а за полгода до смерти он был близок к авторитетному Антону Иконникову, которого оперативные учеты ГУ МВД причисляют к тем, кто организовывает торговлю наркотиками. Так что Савельев был не святой. Но последние месяцы с Иконниковым и его окружением, как говорится, не водился. Потому что завязал. Причем выход из коллектива, судя по всему, имел под собой что-то идейное. Савельев не только кому не надо рассказывал про Иконникова, так еще и отговаривал знакомых. Если совсем упрощенно, то так: «Бросай курить, вставай на лыжи».

Жил он с семьей на Софийской, а подкараулили его возле дома 22 на Пражской. Для чего нужно было аккуратно поработать скрытым наблюдением, разумеется. К 23 часам 26 апреля он шел в гости с приятелями, но это не спасло. Стрелка посторонние не смутили. Пуля в девять миллиметров вошла в спину, вышла через грудь. Смерть мгновенна. Похоже на пистолет Макарова, хотя оружие еще не нашли.

За месяц «заказники» из главка разобрали прошлую жизнь Коли Савельева и ходили уже за Иконниковым, кого чаще называют Большим, причем за маленький рост и неуступчивый характер. Они выяснили и адрес съемной квартиры, где по законам жанра отлеживался специально приглашенный для устранения Савельева человек. Кстати, адрес оказался хитрый – на той же Пражской, в паре домов от места убийства. Виктор Фадеев – боксер, реактивный, уже получил приговор за нападение, сам из Пскова. В той среде таких называют «путевыми».

По информации «Фонтанки», цены на такую услугу – небольшие. А если человек является членом коллектива, то ему даже не платят, а премируют. Тысяч в сто рублей.

К этой истории подходит старорежимная присказка профессиональных преступников: «У нас вход – рубль, выход – два». Ее можно развернуть, используя популярную мысль про суслика из кинофильма «ДМБ»: «Видишь мафию? – Нет. – И я не вижу. А она есть». «Фонтанка» искала их в соцсетях. Там тоже нет.

Заметим, что из каждой из семи квартир, куда ранним утром 22 мая заходили полицейские, нашли граммов по двести наркотиков.

На задержанных можно будет посмотреть 23 мая во Фрунзенском суде Петербурга, где рассмотрят ходатайство об аресте.



Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»