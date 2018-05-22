Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за использование анонимайзеров

На заседании Госдумы 22 мая во втором чтении был одобрен законопроект о введении штрафов за нарушение закона об использовании анонимайзеров — средств обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам.

Согласно документу, за непредоставление в Роскомнадзор данных о владельцах средств обхода блокировок граждане должны будут заплатить до 10 до 30 тысяч рублей, юридические лица — до 50 до 300 тысяч. В случае если провайдер не может предоставить эти сведения, он должен уведомить владельца анонимайзера о необходимости разместить свои персональные данные для идентификации.

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты установлены штрафы в размере 3-5 тысяч рублей, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц, 500-700 тысяч рублей – для юридических.

Сам закон о запрете пользования анонимайзерами был принят летом 2017-го — МВД и ФСБ получили полномочия выявлять сервисы, показывающие на территории России ссылки на запрещенные ресурсы. Однако штрафы в документе прописаны не были.

Авторами новой инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), которые вносили и первый законопроект.