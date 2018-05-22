Кудрин заявил об участии в разработке ракет, показанных Путиным всему миру

Возглавляя Центр стратегических разработок, Алексей Кудрин получал от президента Владимира Путина просьбу об участии в проектах по разработке новых ракет и другого отечественного вооружения.

Об этом новый глава Счетной палаты рассказал во время выступления в Госдуме днем 22 мая.

«По личному поручению и под контролем президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением. В тех достижениях, которые в том числе президент демонстрировал во время послания [Федеральному собранию], есть и моя доля участия», — цитирует Кудрина РБК.

Напомним, сегодня нижняя палата парламента поддержала назначение бывшего министра финансов главой Счетной палаты. За кандидатуру Кудрина проголосовали 264 депутата, против выступили 43, еще 43 воздержались.

1 марта в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», гиперзвуковую ракету «Кинжал», межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» и другие отечественные новинки в области вооружения.