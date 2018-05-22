В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Сочи отключили телевидение

В Сочи на 10 дней отключили трансляцию телеканалов и радиостанций.

Как пишет 22 мая «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», телевидение и радио не будут работать с 9 до 18 часов с 21 по 31 мая. На выходные, впрочем, ограничения не распространяются. Начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов объяснил, что трансляцию придется прерывать из-за монтажа светового оформления телебашни в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018. Башню должны укутать светодиодными гирляндами, которые будут «передавать любые образы». В случае получения разрешения, прямо на нее смогут транслировать и матчи ЧМ. Официальное открытие обновленной телебашни пройдет 13 июня.