Черданцев: Сарри не будет в «Зените»

Итальянского специалиста Маурицио Сарри не будет в футбольном клубе «Зенит». Об этом 22 мая сообщил футбольный комментатор Георгий Черданцев.

«100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет: «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев в своем твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что Сарри является едва ли не главным претендентом на пост главного тренера «Зенита». Петербургский клуб предлагал ему многократное увеличение зарплаты и полноправное участие в трансферных вопросах. Другим кандидатом назывался главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который уже даже успел побывать на прошлой неделе на заседании совета директоров «Зенита». «Фонтанка» писала подробно о том, как петербургский клуб пытается выбрать нового тренера.