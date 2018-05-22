Под Иркутском экстрасенс предсказал смерть и лишился иномарки – подожгли

Поджог автомобиля раскрыла полиция Иркутской области. Пострадавшим оказался экстрасенс, а преступником – раздосадованный клиент. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

С заявлением о преступлении к полицейским обратился житель села Грановщина Иркутского района. Он рассказал: по непонятной причине во дворе дома сгорел принадлежащий ему Daewoo Nexia. Версию поджога подтвердили записи камер видеонаблюдения. На них отчетливо был запечатлен преступник.

Тогда в поле зрения полиции попал житель посёлка Мишелевка. Оказалось, что мужчина обратился к владельцу «Нексии» с просьбой помочь найти родственника, пропавшего без вести в 2017 году. За эзотерические услуги он заплатил 5 тысяч рублей, а экстрасенс заявил, что пропавший уже мёртв. Позже поджигатель обратился к другим прорицателям, и они утверждали обратное. Тогда мужчина решил отомстить экстрасенсу, который принес неприятные новости.

Сейчас в отношении мстителя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества (статья 167 УК). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.