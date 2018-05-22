На мировом первенстве по хоккею в 2019 году Россия сыграет с чемпионом

Сборная России по хоккею встретится с чемпионом мира 2018 года Швецией уже на групповом этапе турнира, который в следующем году пройдет в Словакии. Об этом 22 мая сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

Кроме шведов, в группе В россиян ожидают серебряные призеры прошедшего в Дании первенства – швейцарцы, а также команды из Чехии, Австрии, Норвегии, Латвии и Италии.

В группе А борьба за выход в финальную часть развернется между Финляндией, Канадой, США, Германией, Данией, Францией, Словакией и Великобританией.

Матчи группы А пройдут в Кошице, команды из группы В примет Братислава.

Сборная России 17 мая выбыла с ЧМ после поражения от Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале.