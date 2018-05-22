Роспотребнадзор проинспектировал турецкие отели

Прежде чем россияне массово поедут на турецкие курорты, условия проживания в отелях протестировали на себе инспекторы Роспотребнадзора.

Как сообщает ведомство 22 мая, к новому сезону турецкие коллеги подготовились лучше. Чтобы туристы не цепляли инфекционные заболевания, усилены меры по дезинфекции воды, в том числе в бассейнах. Принимающая сторона уделила внимание и работе медиков, в частности диагностике.

Напомним, в начале мая более 40 туристов из России обратились в свои страховые компании после отдыха в пятизвездочном отеле Sheraton в Арабских Эмиратах. В госпиталях в Шардже им диагностировали гастроэнтерит с подозрением на ротовирус, по возвращении в Россию у некоторых был подтвержден диагноз «сальмонеллез». Первые заболевшие поехали в больницы параллельно с начавшейся в отеле дезинфекцией воды.