Кудрин возглавил Счетную палату

Государственная дума проголосовала за назначение бывшего министра финансов Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты.

На пленарном заседании 22 мая кандидатуру Кудрина поддержали 264 депутата, против выступили 43, еще 43 воздержались. Бывший министр финансов пообещал, что после избрания покинет большинство постов, которые он занимает в фондах и общественных организациях (Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок, который сам и основал). В своем Twitter Алексей Кудрин написал: "Только что утвержден Госдумой на пост Председателя Счетной палаты. Благодарю депутатов за поддержку. Обеспечим беспристрастный и открытый контроль за исполнением стратегических целей страны".

Напомним, кандидатуру экс-министра на должность главы Счетной палаты 21 мая внес на рассмотрение Госдумы Владимир Путин. Бывшая глава ведомства, Татьяна Голикова, ушла в отставку 17 мая, она станет вице-премьером по социальной политике в новом правительстве Дмитрия Медведева.