Торопясь в Финляндию, водитель устроил смертельное приграничное ДТП

Смертельная авария произошла на подъезде к пункту пропуска Брусничное в Выборгском районе Ленобласти. Есть раненые. Об этом 22 мая сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Около полудня водитель Fiat на 5-м километре подъезда к Брусничному решил пойти на обгон и превысил скорость. В попытке уйти от лобового столкновения автомобилист задел попутный Nissan. В результате обе машины оказались в кювете и врезались в дерево.

Тяжелые травмы получили 46-летний водитель «Фиата» и одна из его пассажирок. Еще одна пассажирка этой легковушки погибла. Женщине было 58 лет.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.