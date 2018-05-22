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22.05.2018 14:06

ФСБ разрешили влезать в переписку пользователей Telegram

Московский городской суд не нашел нарушений в претензиях ФСБ на частную переписку пользователей Telegram. Права и свободы граждан вмешательство не нарушает.

Как сообщили 22 мая «Фонтанке» в Мосгорсуде, сегодня отклонена апелляционная жалоба 36 административных истцов на решение Мещанского райсуда, который в марте не стал рассматривать коллективное заявление против ФСБ. Пользователи Telegram добивались признания незаконными действий контрразведки по истребованию ключей шифрования мессенджера для доступа к переписке.

Мосгорсуд также признал законной позицию Мещанского суда, не ставшего требовать у ФСБ отзыва своих требований.

Летом 2017 года Павел Дуров добровольно внес Telegram в реестр организаторов распространения информации, тем самым дав ФСБ право требовать ключи шифрования для доступа к переписке. Суд встал на сторону контрразведки и оштрафовал бизнесмена на 800 тысяч рублей за отказ в передаче ключей. В марте 2018 года активно подключился Роскомнадзор, выдвинув компании Дурова ультиматум, а с середины апреля начал массовую блокировку IP-адресов. В России резко вырос спрос на услуги VPN и proxy, к середине мая потребность в них постепенно отпала. Доступ к Telegram в основном возможен и без обхода блокировки.


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