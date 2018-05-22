Audi отзывает 11 тысяч машин в России из-за проблем с ГЛОНАСС

Audi проводит в России отзывную кампанию на 11 003 автомобилей. Речь идёт о современных моделях, проданных в 2017-2018 годах. Причиной отзыва стали проблемы с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Сервисная кампания касается четырех моделей «Ауди» – A4, A5, Q5, Q7. Отмечается, что в случае ДТП у них может произойти сбой в определении местоположения автомобиля. Помимо этого, если аварийный вызов сброшен, вызвать машину снова невозможно.

На всех отзываемых автомобилях произведут обновление ПО. Работы для владельцев бесплатны.

Ранее, в феврале 2018 года, «Ауди» уже объявляла об отзыве 4857 машин. Речь шла о моделях A4, A5, Q5, проданных в период с 2011 по 2016 год. У них выявили дефект климатической установки.