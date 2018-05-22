Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за контрсанкций

Цены в магазинах могут вырасти из-за контрсанкций. Такое мнение высказал 22 мая представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев.

Как пишет РБК со ссылкой на Черниговцева, сетям придется усилить контроль за поставщиками и управлять рисками из-за возможных штрафов. Из-за дополнительных расходов товары могут подорожать. Ответственность за продажу санкционного товара должна быть не на магазине, а на фактическом нарушителе, подчеркнул он.

Напомним, 22 мая Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Изначально документ предусматривал ограничение или введение запрета на импорт нескольких видов товаров, в том числе лекарств, сельхозпродукции, сырья, алкоголя, табака из США или стран, поддержавших антироссийские санкции. Но в итоге авторы законопроекта смягчили его, убрав основные спорные пункты и сделав полностью рамочным. Таким образом, какие именно товары запретят к ввозу, должно решить правительство.

В АКОРТ входят крупнейшие игроки на розничном рынке: X5 Retail Group (управляет «Перекрестком», «Каруселью», «Пятерочкой»), сети «Магнит», Metro, «Ашан» и другие.