В Петербурге заканчиваются офисы класса А. Все занято структурами «Газпрома»

В Петербурге зафиксирован самый низкий за последние 5 лет уровень свободных офисов класса А. Как подсчитали аналитики NAI Becar, на сегодняшний день свободными в Петербурге остаются не более 7,7% офисных помещений самого высокого и дорогого класса. Данные следуют из отчета за первый квартал этого года, опубликованного Becar 21 мая.

Объем предложения таких площадей неуклонно снижается уже третий год – начиная с 2015 года, когда переезд структур «Газпрома» в Петербург вступил в активную фазу. Ситуацию усугубило то, что в условиях общей стагнации в экономике девелоперы стали редко выводить на рынок новые бизнес-центры. Так, в I квартале этого года не введено ни одного объекта высокого класса.

Впрочем, уже к следующему году ситуация может измениться. Инвесторы анонсировали планы по развитию таких проектов как «Аэропортсити» в Пулково (3 очередь), «Невская ратуша» (2 очередь), Pulkovo Star (2 очередь). Что касается небоскреба «Лахта Центр», который станет штаб-квартирой газового монополиста, то его ввод намечен на осень 2018 года, но существенного влияния на рынок не окажет, так как он будет полностью задействован под нужды самого «Газпрома».