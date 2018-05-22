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22.05.2018 13:55

Песков о якобы неудачных пусках ракет: Слушайте президента и верьте ему

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американского телеканала CNBC о том, что пуски ракет, о которых отчитался глава российского государства в своем послании Федеральному собранию, были неудачными. 

«Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему», – сказал Песков, слова которого приводят 22 мая «Ведомости». 

Напомним, телеканал CNBC рассказал в эфире со ссылкой на свои источники о том, что последние испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой, которые эффектно презентовал Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, были неудачными. По данным журналистов, испытания проходили с ноября по февраль — и дальше чем на 35,4 километра ракета до потери контроля над ней не улетела.


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