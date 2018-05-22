Colliers: В 2018-м на 40% вырос спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге

Объем нового предложения жилья бизнес-класса за первые три месяца 2018 года в Петербурге вырос на 35% по сравнению с тем же периодом 2017-го, а спрос увеличился на 40%. Об этом 22 мая сообщают эксперты консалтинговой компании Colliers International.

Согласно анонсированным проектам, объём нового предложения по итогам года составит не менее 190 000 кв. м. Всего в первом квартале 2018-го было реализовано около тысячи квартир бизнес-класса общей площадью более 70 000 кв. м, что на 25% больше по числу проданных квартир и на 40% – по объёму площади в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики считают, что спрос разогнала дешевеющая ипотека: доля ипотечных сделок достигла 50% против 40% годом ранее. Цены на жилье бизнес-класса поднялись на 2% с начала года. Стартовая цена квартир в жилых комплексах, вышедших в продажу в первом квартале 2018 года, составляет 158 000 рублей за кв. м.

Доля проектов бизнес-класса в общем объеме первичного жилья в Петербурге составила около 6% и 700 000 кв. м в абсолютных значениях. Согласно прогнозам Colliers International, в текущем году этот показатель сохранится.