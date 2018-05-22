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22.05.2018 13:36

Водоканал «выключил» фонтан на Лесном

Бригада Водоканала справилась с последствиями коммунального происшествия в Выборгском районе Петербурга. Фонтан на перекрёстке Лесного проспекта с Кантемировской улицей 22 мая больше не бьёт. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, возле дома №61 по Лесному проспекту дал течь пожарный гидрант на магистрали диаметром 600 миллиметров. К половине первого дня сотрудники Водоканала локализовали вытекание и отремонтировали протекший гидрант. На наличие холодной воды в кранах у жителей ближайших домов случившееся не повлияло.


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