Водоканал «выключил» фонтан на Лесном

Бригада Водоканала справилась с последствиями коммунального происшествия в Выборгском районе Петербурга. Фонтан на перекрёстке Лесного проспекта с Кантемировской улицей 22 мая больше не бьёт.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, возле дома №61 по Лесному проспекту дал течь пожарный гидрант на магистрали диаметром 600 миллиметров. К половине первого дня сотрудники Водоканала локализовали вытекание и отремонтировали протекший гидрант. На наличие холодной воды в кранах у жителей ближайших домов случившееся не повлияло.