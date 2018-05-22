Škoda купила единственного производителя трамваев в Скандинавии

Чешская компания Škoda Transportation выкупила оставшуюся долю в 25% финского TransTech, став единоличным владельцем производителя трамваев. Об этом сообщается на сайте чешского концерна.

Škoda подписала в Хельсинки соглашение, в результате которого компания получила 100% акций единственного с странах Скандинавии производителя трамваев и железнодорожных вагонов. Для заключения сделки в Финляндию приехал гендиректор Петр Брзезина, вошедший в состав делегации под руководством премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Еще в августе 2015 года производитель подвижных составов Transtech продал Škoda мажоритарную часть своих акций. Эта сделка помогла чехам усилить свои позиции на рынке Северной Европы. С тех пор, как утверждает председатель совета директоров TransTech Зденек Майер, финская фирма была реструктуризирована. Кроме того, TransTech получил несколько крупных заказов на производство трамваев для Хельсинки и Тампере, а также вагонов за 67 млн долларов для скоростных поездов финских железных дорог VR.