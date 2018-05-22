Мариинский театр: Очаг отравления неизвестен, проверяют всё - вплоть до кулеров

В Мариинском театре рассказали о ходе расследования обстоятельств отравления оркестрантов и артистов балета, которое произошло 21 мая.

«Сейчас в театре работают медики, эксперты, Роспотребнадзор, – рассказала «Фонтанке» 22 мая пресс-атташе Анна Касаткина. – Реально на данный момент до конца не понятно, столовая ли тому виной или, может быть, вообще вода из кулера. Соседние учреждения пока, насколько я знаю, не обследуются – потому что, видимо, пострадавшие заявили, что поели в столовой театра. Но у нас взяты пробы всего, чего можно, – даже воды из крана и кондиционера. То есть проверяют абсолютно все. Не установлены ни конкретный очаг, ни даже то, в каком из зданий он находится».

По ее словам, все обращения были зарегистрированы вчера, и новых не поступало. В данный момент продажа еды в обследуемых точках питания остановлена.

«У нас один оператор на два здания, – рассказали в пресс-службе. – Очаг мог быть в одном месте, а люди поели в другом – испорченный продукт или что-то еще. Пока даже нет диагноза».

Сообщается, что получение результатов анализов может занять до трех дней.

Зрительские буфеты проблема не затронула: в администрации уточнили, что они обслуживаются из другого производства, и об их закрытии речи не идет — хотя к вечеру не исключено любое развитие ситуации.

А вот изменений в репертуаре точно не предвидится. Напомним, 23 мая в театре начинается главный фестиваль сезона – «Звезды белых ночей», который продлится до 29 июля, за это время планируется провести более 200 спектаклей и концертов, включая премьеры.

Ранее стало известно об отравлении артистов балета и оркестрантов Мариинского театра, попавших в Боткинскую больницу. Утром 22 мая в учреждении здравоохранения рассказали «Фонтанке» о 12 пациентах с соответствующими симптомами, один из которых находился в тяжелом состоянии.