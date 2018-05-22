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22.05.2018 13:19

Обрушение «памятника за рубль» в Сестрорецке стало уголовным делом

Разрушение исторической «Дачи Н.М. Кочкина» в Курортном районе Петербурга стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом 22 мая сообщили в прокуратуре города.

Ведомство установило, что деревянная дача на улице Максима Горького являлась региональным памятником. В 2016 году жилищное агентство Курортного района приняло этот объект для организации технического обслуживания и ремонта. А в феврале 2018 года жилагентство и ООО «Северо-Запад-Юг Сервис» заключили договор управления домом.

Проверка показала, что в результате «охраны» и «управления» возникло обрушение на северном фасаде здания. Материалы направили в следственные органы, которые 21 мая возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Отметим, что дача входила в список 31 «памятника за рубль», которые город собирался передать инвесторам. Согласно городской программе «памятников за рубль», инвестор может взять объект в аренду на 49 лет, за семь лет привести его в пристойный вид, потратив на подготовку проектно-сметной документации не более двух лет. Стоимость аренды на время работ определяется на аукционе. После того, как работы по реставрации закончатся, рента становится символической – 1 рубль за квадратный метр.

 

 


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