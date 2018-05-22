Двадцать детей с ограниченными возможностями смогли пройти полноценный курс иппотерапии в рамках программы «На коне к здоровью». Двадцать детей узнали, что есть жизнь за пределами стен квартиры или больничной палаты – яркая, насыщенная, полная впечатлений. Двадцать детей стали на шаг ближе к выздоровлению. Но программа закончена. А что дальше?

Программа «На коне к здоровью» была реализована Региональной общественной организацией «Аккорд», которая уже много лет проводит занятия по иппотерапии для взрослых и детей. Программу удалось воплотить в жизнь благодаря гранту президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленному Фондом президентских грантов. На данный момент проект завершен, но за несколько месяцев специалистам «Аккорда» удалось сделать многое.

«На коне к здоровью» – это программа социальной реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста средствами адаптивной верховой езды (иппотерапии) и совместных психолого-педагогических занятий.

Основой целью программы было оздоровление и психосоциальная реабилитация. В рамках программы было организовано 480 занятий по иппотерапии для 20 семей (для ребёнка и для одного из родителей), а также 480 психолого-педагогических занятий. Была проведена диагностика психо-физического состояния участников программы в начале и конце реабилитационного процесса.

В реализации программы принимали участие более 20 специалистов, были предварительно отобраны, протестированы и подготовлены около 10 лошадей. Занятия проходили на базе нескольких конноспортивных клубов, с которыми сотрудничает РОО «Аккорд»: Конно-спортивный клуб (КСК) "Нева", КСК "Усть-Ижора", КСК "Шувалоф".

Кроме специалистов по адаптивной верховой езде «Аккорд» всегда привлекает к проведению занятий добровольцев. Они отбираются среди студентов профильных вузов (психологических, педагогических, медицинских), специалистов помогающих профессий, спортсменов и тренеров конноспортивных клубов и проходят подготовку для участия в иппотерапевтических занятиях.

С конца 2017 года благодаря программе «На коне к здоровью» двадцать детей и двадцать родителей смогли пройти полноценный курс иппотерапии, повысить физическую и личностную активность, улучшить здоровье, приобрести новые полезные знания о лошадях, уходе за ними, расширить кругозор. Занятия помогли семьям с детьми с ограниченными возможностями лучше понять потребности друг друга.

Участники программы получили опыт регулярных оздоровительных занятий, сопряжённых с выездами на природу, расширили круг общения за счёт контакта со специалистами и волонтёрами, представляющими различные возрастные и социальные группы.

Взаимодействие с другими семьями, участвующими в проекте, позволило обрести и закрепить новые социальные контакты, развить дружеские взаимоотношения, расширить неформальное общение. Все это помогает преодолеть порочный круг изоляции от общества и выработать потребность в социальной активности и привычку к активному образу жизни.

Но проект «На коне к здоровью» подошел к концу. Сейчас сотрудники «Акорда» вновь в поисках финансирования. Чтобы продолжить работу, организации необходимо оплачивать труд специалистов, аренду лошадей, платить налоги и прочее. Невзирая на трудности, «Аккорд» много лет не повышает плату за занятия – ведь те люди, которые к ним обращаются, не в состоянии платить большие деньги.

Отчасти помогают акции «Добрый Рок». В ходе концертов, на которых выступают известные музыканты, волонтёры собирают средства на проведение курса лечения для того или иного нуждающегося в нём ребенка.

А вот добровольных пожертвований крайне мало. Как говорят в «Аккорде», происходит это потому, что организация – не раскрученный и не широко известный фонд с медийными личностями во главе: «Мы не жмём перед камерами руки президентам и губернаторам. Среди наших одноклассников нет ведущих центральных телеканалов. А среди родственников – депутатов Госдумы. Мы – небольшая общественная организация, занятая повседневной, почти рутинной реабилитационной работой. У нас нет в штате профессиональных пиарщиков. У нас нет рекламного бюджета. Вокруг нас нет шумных скандалов или волшебных историй невероятного исцеления. Наша работа кропотлива, монотонна и повседневна. Ведь настоящая реабилитация – дело сложное, совершается малюсенькими шажочками, медленно, но верно, длительно, но неуклонно. Без эффектных картинок и красивых сказок».

Помочь в добром деле может каждый, внеся посильное благотворительное пожертвование на платформе «Благо.ру» – http://www.blago.ru/want_to_help/133/?tab=about. Пожертвование через этот сайт может быть анонимным (важно для тех, кто по каким-то причинам не хочет афишировать свою помощь). Можно настроить сумму ежемесячных автоматических пожертвований, и определенная вами сумма будет ежемесячно перекидываться на счет организации, пока вы сами не отмените это действие.