В Setl Group состоялся День донора

Сотрудники холдинга Setl Group 21 мая приняли участие в традиционном для компании весеннем Дне донора и сдали кровь для больниц Санкт-Петербурга.

Сбор крови проводится в Setl Group ежегодно весной и приурочен к всероссийскому Национальному дню донора. Отметим, что по итогам 2017 года Setl Group признан одним из лучших коллективов, участвующих в донорском движении Московского района.

Компания награждена благодарственным письмом от местной администрации за вклад в дело развития и пропаганды добровольного донорства крови.

21 мая сотрудники холдинга Setl Group стали частью масштабного общероссийского движения доноров, развивающегося при поддержке Службы крови России. Рекомендации донорам, а также информация о медицинских организациях, в которых можно сдать кровь, опубликованы на официальном сайте службы.

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