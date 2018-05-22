На указателях к мундиалю Крестовский остров потерял букву

Название автобусной остановки «Крестовский остров» в Петербурге на указателях для болельщиков в англоязычной версии написано с ошибкой. Проблемы возникнут и у тех, кто попытается зайти на городской портал для болельщиков, забив в поиск написанный там адрес.

Слово Krestovky на указателе для болельщиков возле станции метро «Гостиный двор» написано с ошибкой пять раз с трех сторон. Название острова фигурирует как конечная станция шаттлов, которые повезут болельщиков к стадиону во время чемпионата мира по футболу – 2018. Так, от площади Восстания, метро «Петроградская» и «Выборгская» иностранные гости поедут до остановки «Крестовкий остров», а те, кто поедет из Пулково, все же доберутся до Крестовского. Отметим, что на карте как географический объект Крестовский остров латиницей обозначен верно.

Еще одна ошибка на указателе касается городского портала для болельщиков. Сайт spb2018.ru недоступен, в отличие от того, который заканчивается на .com. На англоязычных страницах этого веб-ресурса ошибки в написании названия автобусной остановки удалось избежать, заменив его словом stadium — стадион.