В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали восемь детей

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту дорожной аварии с участием экскурсионного автобуса в Псковской области 22 мая. По разным данным, пострадали от 7 до 10 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, по уточнённой информации, травмы в результате ДТП получили двое взрослых и восемь детей. Раненые были доставлены в больницы, а тех, кто остался цел, вместо Петербурга отправили обратно в Псков.

Прокуратура Псковской области заявляет о семи раненых детях. В ведомстве добавляют, что проверка пройдёт как в школе, в которой учатся дети, так и в компании-перевозчике, предоставившей злополучный автобус.

Напомним, что дорожная авария произошла в начале девятого утра 22 мая. В районе деревни Цапелька водитель экскурсионного автобуса со школьниками не справился с управлением – транспортное средство оказалось в кювете. Детей везли на экскурсию из Пскова в Петербург.