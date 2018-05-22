На первом заседании правительства Медведев предупредил о «непростой работе»

Новых министров и вице-премьеров ждет много «непростой работы». Как пишут «Ведомости», об этом 22 мая на первом заседании нового правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Тем, кто только приступает к исполнению своих обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее, могу пообещать, что работы будет много, и она будет непростой», – цитирует издание слова главы кабмина. Медведев подчеркнул, что впереди «много масштабных проектов», а правительство обязано выполнить все задачи, которые поставил президент.

Напомним, Владимир Путин практически сразу после инаугурации подписал новый «майский указ». Среди задач — повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030-му — до 80 лет), рост численности населения страны, рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности в 2 раза, улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Медведев ранее говорил, что на исполнение указа потребуется около 8 трлн рублей.

Напомним, в обновленном правительстве 14 новичков — девять министров и пять вице-премьеров. Впрочем, совсем новичками назвать их сложно — почти все они много лет проработали на госслужбе. «Фонтанка» подробно писала о том, кто вошел в "новое старое" правительство Дмитрия Медведева.