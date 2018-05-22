Полтавченко захотел задремать во время «безликого выступления» главы комитета по культуре

В Смольном остались довольны культурным уровнем петербуржцев. На заседании правительства 22 мая глава комитета по культуре Константин Сухенко отчитался о результатах профильной госпрограммы, однако его выступление назвали безликим.

По данным Сухенко, в 2017 году 2,3 млн человек посетили театр, выпущено более 80 постановок, в том числе 20 детских. «Если за год до этого число посетителей театров в городе не дотягивало до нужного, то в 2017 году мы поставили рекорд. Для этого мы профинансировали новые постановки», – отметил Сухенко.

По его словам, субсидии на 151,9 млн рублей на гастроли получили 11 театров и 3 концертные организации. На конкурсы и фестивали выделили 670,9 млн рублей.

Также выросло число посетителей музеев. Всего за 2017-й их насчитали 8 млн человек, что на 800 тысяч больше, чем в 2016 году.

Культурные итоги 2017-го удовлетворили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, однако отчет подчинённого он раскритиковал: «Хотелось задремать, культуру в нашем городе развивать не надо, её надо поддерживать. Давайте меньше бюрократизма».

Претензию высказал также вице-губернатор Александр Говорунов: «Готовьтесь посерьезней, выступление безликое».