Авторы школьных учебников пожаловались Путину на Минобрнауки

Коллективное обращение адресовали президенту Владимиру Путину авторы школьных учебников. 69 человек, представляющие ассоциацию «Российский учебник», просят главу государства проверить экспертизу учебной литературы, проведенную Минобрнауки. Также ученые предлагают организовать общественное обсуждение новых образовательных стандартов.

По мнению авторов открытого письма к Путину, «ситуация в отношении качества экспертизы и обновления учебников продолжает ухудшаться», пишет «Коммерсантъ» 22 мая.

По утверждению представителей профессионального сообщества, федеральный перечень учебников (ФПУ), при помощи которых российские школы закупают книги, не обновлялся более четырех лет. Кроме учебников истории, остальные попавшие в перечень книги содержательно не корректировались с конца 2012, то есть уже почти шесть лет. Издательства уже дважды — в 2016 и 2017 годах — подавали новые и обновленные учебники с комплектами экспертных заключений для их включения в ФПУ, «но результата никакого нет».

Авторы учебников упоминают и про Минобрнауки, которое инициировало дополнительную экспертизу учебников, ранее прошедших все проверки. Не обошлось без ошибок: в заключении на учебник по литературе для 5 класса сказано, что в него «не включены зарубежные авторы и произведения, отсутствует межкультурный диалог, не способствует формированию межэтнического и межконфессионального диалога». «В действительности же в учебнике представлены и Библия, и Коран, а также произведения классиков зарубежной литературы — среди них Федр, Эзоп, Лафонтен и др.»,— говорится в обращении.

«Глубоко убеждены, что снижение вариативности учебной литературы для школы, устранение из нее инновационных методик обучения школьников будет иметь отрицательное влияние на развитие в нашей стране "экономики знания"»,— пишут ученые Путину.

Реакция главы государства пока неизвестна, а вот в новосозданном Министерстве просвещения уже прокомментировали петицию «Российского учебника». Как сообщает РБК, в ведомстве напомнили: пособия проходят научную (в случае с учебниками истории — историко-культурную), педагогическую, общественную, этнокультурную и региональную экспертизы.

«Несмотря на проводимые экспертизы, претензии к качеству учебников со стороны общественности не прекращались, и в настоящее время в рамках исполнения перечня поручений президента РФ министерство ведет работу по повышению качества экспертизы учебников, а также обновлению этих учебников на регулярной основе», — подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что Российская академия образования в 2018 году провела дополнительную экспертизу учебников, по итогам которой 30% образцов получили отрицательные отзывы. Эти результаты обещают учесть при «решении вопросов дальнейшего развития и повышения качества школьных учебников».