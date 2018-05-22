Выход Великобритании из ЕС ударит по финским фермерам

Европейский союз пообещал скорректировать свои экологические программы и помощь сельхозпроизводителям в Европе на ближайшие годы, что ударит по финским фермерам, пострадавшим от российского продуктового эмбарго. Об этом сообщает Yle.

В период с 2021-го по 2027-й год Европейская комиссия снизит сумму субсидий на поддержку сельского хозяйства на 7%. Это связано с тем, что после выхода Великобритании из Союза бюджет ЕС придется пересмотреть.

Генеральный секретарь Ассоциации фермеров Суоми Пекка Песонен заявил, что решение еврочиновников станет настоящим ударом по финским производителям. «Текущая сельскохозяйственная политика ЕС включает в себя развитие сельских районов, где, например, экологические программы имеют первостепенное значение. Предложения Европейской комиссии нацелены на сокращение помощи непосредственно сельскому хозяйству», – заявил Песонен.

Европейские природоохранные организации уже предложили повысить взносы стран – членов ЕС на экологию, чтобы скорректировать сокращение бюджета ЕС, вызванное Брекситом (выходом из ЕС).

Напомним, что объём финансовой поддержки сельского хозяйства Финляндии в 2016 году составил 2,035 млрд евро, из них 890 млн евро – средства ЕС. Деньги от государства получили более 60,6 тыс. представителей отрасли. Больше всего субсидий получила молочная компания Valio – около 2,3 млн евро.

О том, как живут финские фермеры, читайте в материале «Бедные фермеры, счастливые коровы».