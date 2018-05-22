На Лесном проспекте фонтанирует люк

Непредусмотренный планом холодный фонтан ожил в Выборгском районе Петербурга днём 22 мая. Движению автомобилей разливающаяся вода не мешает.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, бурлящий люк заметили на пересечении Лесного проспекта и Кантемировской улицы вскоре после полудня 22 мая. Фонтан пробился вне проезжей части, подтопил тротуар, но скорее доставляет эстетическое удовольствие, чем неудобства.

Вода, по оценкам читателей, холодная. На месте уже стоит заградительный барьер, но служб поблизости ими замечено не было.