Банк России выпустил памятную купюру к ЧМ-2018

Необычную памятную банкноту номиналом 100 рублей с вертикальным расположением рисунка выпустил Банк России в преддверии чемпионата мира по футболу. Образец купюры опубликован 22 мая на сайте ЦБ РФ.

Это первая полимерная банкнота, выпущенная Банком России, — пластиковые деньги чище, поскольку не поглощают влагу и грязь, служат в разы дольше — но и дороже в изготовлении.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов — таких, как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», – описана концепция изображения на сайте ЦБ.

С обратной стороны размещен футбольный мяч с картой России, а также названия городов, в которых пройдут матчи. А в ультрафиолетовом свете можно увидеть логотип и эмблему чемпионата мира по футболу-2018. Тираж банкноты — около 20 миллионов экземпляров.