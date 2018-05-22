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Чемпионат мира по футболу 2018
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22.05.2018 12:45

Банк России выпустил памятную купюру к ЧМ-2018

Необычную памятную банкноту номиналом 100 рублей с вертикальным расположением рисунка выпустил Банк России в преддверии чемпионата мира по футболу. Образец купюры опубликован 22 мая на сайте ЦБ РФ.
Банк России выпустил памятную купюру к ЧМ-2018
ЦБ РФ

Это первая полимерная банкнота, выпущенная Банком России, — пластиковые деньги чище, поскольку не поглощают влагу и грязь, служат в разы дольше — но и дороже в изготовлении.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов — таких, как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», – описана концепция изображения на сайте ЦБ.

С обратной стороны размещен футбольный мяч с картой России, а также названия городов, в которых пройдут матчи. А в ультрафиолетовом свете можно увидеть логотип и эмблему чемпионата мира по футболу-2018. Тираж банкноты — около 20 миллионов экземпляров.

Справка:

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


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